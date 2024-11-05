Харьков под ударами: в городе прогремела серия взрывов

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В Харькове на Украине раздалась серия взрывов, сообщила телекомпания «Общественное» в своем Telegram-канале.
«В Харькове прогремела серия взрывов», — гласит оповещение.В Харьковской области с 0:53 мск объявлена воздушная тревога. Сигнал звучит и в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях.
С октября 2022 года после взрыва на Крымском мосту российские вооруженные силы регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре, включая объекты энергетики и оборонной промышленности. С тех пор воздушные тревоги в Украине стали ежедневными и иногда распространяются на всю страну.
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