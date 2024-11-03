Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Под Киевом снова гремят взрывы

Под Киевом снова гремят взрывы

«Страна»: в Киевской области снова звучат взрывы на фоне воздушной тревоги
Фото: iStock/Olena Lialina

Фото: iStock/Olena Lialina

В Киевской области в очередной раз за последние дни гремят взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своем телеграм-канале. В регионе тем временем воют сирены воздушной тревоги.
«Взрывы в Киевской области», — отмечается в публикации.
По информации с онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и области сейчас звучат сирены воздушной тревоги. Одновременно с этим угроза воздушной опасности объявлена также в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины.



Ранее взрывы в Киеве гремели утром и в ночь на субботу, о чем писали украинские СМИ.

Читайте также:

Появилась информация о взрывах в Киеве

ВС РФ ударили по зданию Генштаба ВСУ в Киеве

В Киеве прогремела серия взрывов
#карты
#ночь
#сми
#взрывы
#онлайн
#информация
#киев
На Украине взрывы сорвали железнодорожное сообщение
«Общественное»: под Днепропетровском взрывы повредили ж/д инфраструктуру
03 ноября 2024, 01:10

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

На Украине взрывы повредили железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем телеграм-канале, отмечая, что в итоге один из пригородных поездов задержался на 40 минут.
«Из-за частичного повреждения железнодорожной инфраструктуры пригородный поезд задержался на 40 минут», — указано в публикации.
Ранее сообщалось об очередных взрывах под Киевом. Они раздались в ночь на воскресенье, 3 ноября, на фоне звучащей в регионе сирены воздушной тревоги. Помимо Киевской области воздушная опасность была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Читайте также:

Под Киевом снова гремят взрывы

Появилась информация о взрывах в Киеве

В Киеве прогремела серия взрывов
#поезд
#опасность
#информация
#взрыв
#удар
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Он понял, в чем сила»: в Британии оценили подвиг американца для ВС РФ
Британский журналист Филлипс назвал подвигом помощь ВС РФ американца Мартиндейла
03 ноября 2024, 00:59

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Британский журналист Грэм Филлипс оценил действия американца Дэниэла Мартиндейла, который помогал ВС РФ планировать атаки на военные объекты, назвав их подвигом. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости. По его словам, Мартиндейл — тот американец, который понял в чем сила.
«Он, конечно, опасные поступки совершил, но результативные. За это он большой молодец. Это его подвиг. То, что я прочитал, вызывает положительные эмоции, он молодец», — поделился он.
Филлипс также обратил внимание, что Мартиндейл — не первый американец, который помогает России, вспомнив Рассела Бентли — погибшего в Донбассе корреспондента с позывным «Техас».
«По всему миру адекватные и здравомыслящие люди - за нас, они за правду. Конечно, можно еще сказать, что это не первый американец, который боролся и борется за нас. Мы помним и про «Техаса», я думаю, он бы гордился, когда увидел подвиг своего земляка. Возможно, это тот американец, который понял в чем сила», — отметил британский журналист.
Напомним, гражданин США Дэниэл Мартиндэйл, который оказывал помощь Вооруженным силам России в планировании атак на украинские войска, провел свою первую конференцию в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». О главных заявлениях американца — в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Украинцы ждут»: помогавший ВС РФ американец Мартиндэйл рассказал, чего хочет от России и что на самом деле происходит на СВО

Американец Мартиндейл: многие украинцы ждут освобождения российскими силами

Российские силовики вывезли с Украины партизана-американца
#сша
#россия
#помощь
#журналист
#подвиг
#люди
#эмоции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кабмин РФ выплатит 48 млн пострадавшим в Курской области
02 ноября 2024, 22:55

Фото: iStock/ shironosov

Правительство России направит более 48 млн рублей на выплаты пострадавшим в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщают РИА Новости.
«Выделить в 2024 году МЧС России <...> на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооруженных сил Украины на территорию Курской области бюджетные ассигнования в размере до 48 360 тысяч рублей», — сообщается в распоряжении кабмина.

Правительство Курской области предоставит в МЧС России списки граждан, которые нуждаются в единовременной денежной выплате. МЧС Российской Федерации также будет контролировать эффективное расходование бюджетных ассигнований.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали автомобили мирных граждан, пытавшихся эвакуироваться из Курской области. Боевики атаковали машины при помощи беспилотников.

Читайте также:

Жительница Курской области рассказала, как ВСУ атаковали авто пытавшихся бежать

Солдаты 116-й бригады территориальной обороны Украины переброшены после бунта под Курск

Зачистка Курской области, продвижение к Курахово, бои за Часов Яр: последние новости СВО
#мчс
#правительство
#машины
#всу
#курская область
#выплаты
#пострадавший
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Смертный приговор»: Слуцкий прокомментировал разрешение 60 чехам вступить в ВСУ
Слуцкий прокомментировал решение Павела разрешить согражданам вступить в ВСУ
02 ноября 2024, 21:24

Леонид Слуцкий (Фото: сайт Кремля)

Президент Чехии Пётр Павел подписал смертный приговор согражданам, разрешив им присоединиться к ВСУ. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале.
Ранее в этот день Чешское радио со ссылкой на пресс-секретаря президента страны Петра Павела сообщило, что 60 граждан Чехии получили разрешение на присоединение к ВСУ.

Выдача такого разрешения и одобрение намерений чехов принимать участие в боевых действиях против России были неправильными о стороны Павела, поскольку этим он подписал смертный приговор своим согражданам. И всё это он сделал ради глобалистских амбиций США и сиюминутных выгод Украины, отметил Слуцкий.

Также политик подчеркнул, что 60 новых военных в рядах ВСУ никак не изменят положение украинской армии на фронте. Однако их участие в конфликте является плохим прецедентом, в первую очередь, для самой Чехии.

Читайте также:

Президент Чехии дал разрешение 60 гражданам страны присоединиться к ВСУ

Захарова о вступлении чехов в ВСУ: Президенту Чехии не нужны свои граждане

Чехия и Украина запустят совместное производство боеприпасов для ВСУ
#чехия
#украина
#всу
#россия
#леонид слуцкий
#политика
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ применили тактику «множественных порезов» при штурме Селидово в ДНР
02 ноября 2024, 20:57

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ применили тактику «множественных порезов» в ходе штурма города Селидово в ДНР. Об этом сообщил командир штурмового батальона 433-го полка из состава группировки войск «Центр» Андрей Чувашов, слова которого приводит телеканал «Звезда».
Он объяснил, что российские военные «находились везде», они окружили ВСУ и запутали из. Так украинские бойцы не понимали, что происходит и что им делать, поскольку выстрелы раздавались со всех сторон.

При этом Чувашов подчеркнул, что изначально ВСУ ждали наступления российских войск с юга, но ВС РФ, узнав об этом, специально нанесли удары с севера и погли в обход фланга с востока. Таким образом удалось взять город в «клещи».

Читайте также:

МО РФ: Экипажи Ка-52М уничтожили скопление живой силы ВСУ в Курской области

Сырский назвал нынешнее наступление ВС РФ мощнейшим с февраля 2022 года

Подполье: офицеры нацбата «Лють» находились на базе «Кракена»* при ударе ВС РФ

*запрещённая в России террористическая организация
#сво
#днр
#вс рф
#всу
#клещи
#военные
#город
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД РФ представил список из 29 морпехов ВСУ, возвращённых при обмене 17 октября
02 ноября 2024, 20:47

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

МИД России опубликовал список из 29 украинских морпехов, которые были возвращены 17 октября российской стороной в рамках обмена по формуле «95 на 95». Соответствующий документ представлен в Telegram-канале ведомства.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе онлайн-брифинга опровергла заявления киевских властей о том, что Россия якобы отказывается включать в списки на обмен украинских морских пехотинцев.

Также в этот день Захарова сообщила, что Украина приняла только 279 военнопленных из предложенных российской стороной 935.

Читайте также:

«Вранье»: В МИД прокомментировали слухи об отказе РФ возвращать на Украину морпехов ВСУ

Украина забрала только 279 военнопленных из предложенных 935, сообщила Захарова

Военкор Соколова сообщила об обмене пленными между РФ и Украиной под Курском
#мид рф
#россия
#украина
#плен
#военные
#всу
#мария захарова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине сообщают о скором запуске производства дальнобойных ракет
Глава компании ВПК: Украина собирается начать выпуск дальнобойных ракет в 2025 г
02 ноября 2024, 20:43

Фото: iStock/Petrovich9

Украина собирается запустить производство собственных баллистических и крылатых ракет уже в середине 2025 года. Об этом заявил директор украинского государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров в интервью изданию «Обозреватель».
Он подчеркнул, что в стране уже проводятся испытания, пока только лётные, однако конкретные результаты уже имеются. Такими темпами к середине следующего года на Украине появятся собственные баллистические и крылатые ракеты.

Ранее, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом успешном испытании первой баллистической ракеты украинского производства. Однако он не уточнил, к какому классу дальности она относится.

Позднее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что дальность её полёта составляет 600-700 километров.

Читайте также:

Минобороны Украины собирается привлекать женщин и инвалидов к разминированию

Сырский назвал нынешнее наступление ВС РФ мощнейшим с февраля 2022 года

Президент Чехии дал разрешение 60 гражданам страны присоединиться к ВСУ
#украина
#ракета
#производство
#испытания
#владимир зеленский
#всу
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО РФ: Экипажи Ка-52М уничтожили скопление живой силы ВСУ в Курской области
02 ноября 2024, 19:53

Фото: istockphoto/vadimrysev

Экипажи вертолётов Ка-52М Воздушно-космических сил РФ нанесли ракетные удары по скоплению живой силы и бронетехники противника в приграничном районе Курской области. Атака осуществлялась в составе смешанной тактической группы.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве добавили, что в ходе выполнения боевой задачи ориентировались на координаты, переданные авиационным наводчиком. Пуски ракет выполнялись с манёвра кабрирования (поворот вокруг поперечной оси - прим. ред.). В результате была уничтожена бронированная техника ВСУ.

После нанесения удара экипажи вертолётов выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте, попутно отстреливая тепловые ловушки, которые помогают избежать попаданий зенитных ракет противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил, что заданные цели были поражены.

Читайте также:

МО: Группа ударных вертолётов ВКС уничтожила огневые точки ВСУ в Курской области

Вертолёт Ми-28НМ ударил по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области

Вертолет Ми-28НМ нейтрализовал скопления техники и личного состава ВСУ в Курской области
#техника
#всу
#рф
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны Украины собирается привлекать женщин и инвалидов к разминированию
02 ноября 2024, 19:44

Фото: iStock/Neznam

Минобороны Украины сообщило о намерении начать привлекать женщин, ветеранов и инвалидов к разминированию территорий страны в рамках кампании по привлечению граждан к противоминной деятельности. Об этом сообщается в опубликованном ведомством сообщении.
Отмечается, что одной из главных целей противоминной деятельности в системе Минобороны Украины является равный доступ к работе в данной сфере, в частности, увеличение привлечения женщин, ветеранов, пострадавших от взрывоопасных предметов, а также лиц с инвалидностью.

При этом подчёркивается, что программу по трудоустройству инвалидов, в числе которых также есть ветераны боевых действий, на Украине реализует ООН.

Читайте также:

Сырский назвал нынешнее наступление ВС РФ мощнейшим с февраля 2022 года

Украина забрала только 279 военнопленных из предложенных 935, сообщила Захарова

Сырский рассказал военному руководству США о сложностях на фронте и превосходстве ВС РФ
#украина
#мина
#оон
#минобороны
#инвалиды
#ветераны
#женщины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников