Под Киевом снова гремят взрывы

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В Киевской области в очередной раз за последние дни гремят взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своем телеграм-канале. В регионе тем временем воют сирены воздушной тревоги.
«Взрывы в Киевской области», — отмечается в публикации.По информации с онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и области сейчас звучат сирены воздушной тревоги. Одновременно с этим угроза воздушной опасности объявлена также в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины.
Ранее взрывы в Киеве гремели утром и в ночь на субботу, о чем писали украинские СМИ.
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