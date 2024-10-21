В Сумах на фоне воздушной тревоги прозвучала серия взрывов

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В Сумах на северо-востоке Украины в третий раз за час прозвучала серия взрывов. Это произошло на фоне ранее объявленной воздушной тревоги.
Об этом сообщает телеграм-канал «Общественное». Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигналы воздушной тревоги звучат в Сумах уже порядка трёх часов. Первая серия взрывов весьма напоминала те, которые звучат после попаданий баллистических ракет. В то же самое время звучали взрывы баллистики и в Кривом Роге.
О местах попаданий ракет и последствиях разрывов не сообщается. Комментариев от официальных лиц пока также не последовало. Воздушную тревогу в городе пока не отменяли.
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Александр Бойцов