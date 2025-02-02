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Харьков превратился в женский город из-за охоты на мужчин, сообщил Ганчев

Фото: iStock/Andrey Orekhov

Фото: iStock/Andrey Orekhov

Харьков превратился в женский город, поскольку только они появляются на улицах, ходят на работу и в магазины, а мужчины в это время скрываются от принудительной мобилизации в ВСУ. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости.


Он подчеркнул, что общение с жителями Харькова происходит, но, конечно, негласно. И в последнее время они всё больше и больше рассказывают о действиях сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине), в связи с чем мужчины вынуждены прятаться. Помимо Харькова это касается Одессы, Николаева и других городов на юго-востоке.

Ганчев отметил, что мужчины на Украине не хотят умирать за киевский режим и западные ценности.

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Украина обманула с организацией коридора для эвакуации жителей Суджи – Алаудинов
02 февраля 2025, 11:22

Апти Алаудинов (фото: соцсети)

Комендатура ВСУ в Судже обманула Россию во время обсуждения коридора для эвакуации мирных жителей. Об этом в своём Telegram-канале написал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апты Алаудинов.
Он рассказал, что несколько месяцев назад на него вышла девушка, которая попросила организовать коридор для вывода местных жителей с территории Суджи и других населённых пунктов Курской области.

По словам командира, она сослалась на представителей украинской комендатуры, которые якобы пообещали это сделать, если Россия даст коридор. Затем Алаудинов попросил девушку связаться с ними.

Во время разговора с одним из командиров ВСУ Алаудинов подчеркнул, что готов организовать любой коридор для вывода мирных жителей. После ему пришёл ответ, что людей не получится вывести через линию боевого соприкосновения, только в обратную сторону. Командир «Ахмата» согласился и на это, однако затем украинец пропал и больше не выходил на связь.

В итоге Алаудинов пришёл к выводу, что все обещания командира ВСУ оказались пустыми словами, а в конце он просто слился.

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СК РФ возбудил дело о теракте против командира ракетной бригады ВФУ Карпуши
02 февраля 2025, 11:01

Фото: iStock/Michele Ursi

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады вооружённых формирований Украины (ВФУ) полковника Ростислава Карпуша, который отдал приказ о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната в Судже. Об этом пресс-служба ведомства сообщила РИА Новости.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что в субботу ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области. Российские системы ПВО зафиксировали пуск ракет из Сумской области Украины.

Отмечается, что в отношении командира, отдавшего подчинённым соответствующий приказ, возбуждено дело по статье Уголовного кодекса РФ о совершении террористического акта.

В момент прилёта в здании интерната находились мирные жители. Есть раненые и погибшие, однако достоверных сведений об их числе пока нет, сообщал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

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Продвижение ВС РФ к границе в Курской области и окружение ВСУ под Угледаром: последние новости СВО
02 февраля 2025, 10:14

Фото: iStock/camptoloma

Российские военные продолжают осуществлять специальную военную операцию, направленную на обеспечение безопасности Донецкой и Луганской народных республик. ВС РФ освободили ряд населённых пунктов и продолжают блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций.
О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская область


В районе Николаево-Дарьино российские войска успешно захватили два важных опорных пункта противника, расположенных в лесных массивах. Это позволило им приблизиться к государственной границе. На линии соприкосновения противник ведёт активную оборону и проводит контратаки небольшими группами.

В районе населённого пункта Махновка продолжаются интенсивные боевые действия. Подразделения российской армии смогли занять позиции в Замостье — районе, прилегающем к Судже. В данный момент идёт работа по укреплению позиций в этом районе.

Ожесточенные бои продолжаются в районе села Свердликово. Российские военные вытеснили неприятеля из нескольких ключевых позиций, продвинувшись как в самом населённом пункте, так и в его окрестностях. Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, в течение суток на курском направлении украинские войска понесли потери в количестве более 155 человек.

Минобороны РФ: по интернату в Судже нанесен целенаправленный удар со стороны ВСУ
Минобороны РФ: по интернату в Судже нанесен целенаправленный удар со стороны ВСУ

Угледарское направление


В зоне Угледара российские войска продолжают развивать наступление, активно продвигаясь сразу по нескольким ключевым направлениям. По последним сведениям, ВС РФ активно наступают в направлении населённых пунктов Новосёлка и Ровнополь. В окрестностях населённого пункта Разлив российские штурмовые группы смогли продвинуться на два километра, выбив подразделения украинской армии с выгодных позиций для обороны.

Вооружённые силы Российской Федерации увеличивают территорию, находящуюся под их контролем, в северо-восточной части села Андреевка. Идёт наступление в направлении центра населённого пункта. В то же время российские военные силы успешно вытеснили украинские войска с нескольких позиций, расположенных к востоку от центра.

На пути к Константинополю российские войска атакуют опорный пункт украинских сил с юго-востока. Продвижение российских войск к дороге, расположенной к востоку от Улаклы, может привести к тому, что украинские силы, находящиеся в районе Дачного и южнее вдоль балки, окажутся в полном окружении.

Херсонское направление


В этом районе наблюдается усиление активности вооружённых сил Украины. Враг перебрасывает подкрепления к Антоновскому мосту и укрепляет позиции на правом берегу реки Днепр. Для борьбы с противником на этой территории российская авиация использует управляемые авиационные бомбы, а также активно применяются ударные беспилотные летательные аппараты для нанесения точечных ударов по позициям Вооружённых сил Украины.

МО: Российские войска нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины
МО: Российские войска нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины

Покровское направление


Согласно последним сведениям, подразделения Вооружённых сил Российской Федерации активно наступают на обширной территории в направлении населённого пункта Срибное. Также они вступили в боестолкновения вблизи городов Запорожье и Преображенка.

В окрестностях населённого пункта Надеждинка подразделения Вооружённых сил Российской Федерации успешно продвинулись на один километр, продолжая осуществлять тактические манёвры. Важным успехом стало установление контроля над восточной частью села Успеновка сразу после освобождения Нововасильевки.

Часовоярское направление


К югу от города Часов Яр российские войска заняли часть территории между районами Леваневского и Шевченко, где расположены дачные участки. Район Шевченко по-прежнему находится в зоне активных боевых действий. На данном участке оборона ВСУ испытывает трудности, противник вынужден стягивать резервы.

На южной стороне фронта российские войска заняли господствующую высоту в виде отвала карьера №9 и продолжают наступление в сторону населённого пункта Николаевка. В районе дороги, ведущей к Константиновке, ВСУ отошли к населённому пункту Ступочки.


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Spiegel: ВСУ не в силах сдержать продвижение российской армии в Донбассе
02 февраля 2025, 06:27

Фото: iStock/Olena_Z

Украинская армия не в силах сдержать наступления солдат ВС РФ в Донбассе. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.
«Ситуация паршивая», — поделился с изданием командир батальона морпехов ВСУ с позывным Дикий.

В журнале пишут, что российская армия постепенно оттесняет украинских солдат. При этом даже те батальоны ВСУ, которые обычно проводят наступление, вынуждены сидеть в обороне и защищать свои позиции.

Ранее «Радио 1» рассказывало, что ирландский журналист Чей Боуз заявил о поражении Украины в войне. По его словам, несмотря на это, коррумпированные командиры Зеленского продолжают требовать от украинцев жертвовать собой.

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#армия
#всу
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#днр
#донбасс
#украина
#вс рф
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Зеленский не понял смысла отправки миротворцев на Украину
02 февраля 2025, 05:38

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Владимир Зеленский не понял смысла идеи по отправке миротворцев на Украину, так союзники Киева не объяснили ему основные пункты соответствующего плана. Об этом он заявил в своем интервью для Associated Press.
Представьте, есть контингент. Вопрос в том, кто главный? Что они будут делать, если будут российские удары? Ракеты, высадка, атака с моря, пересечение сухопутной границы, наступление. Что они будут делать? Каковы их мандаты?» — заявил Зеленский.

При этом глава киевского режима неоднозначно ответил на вопрос о том, разговаривал ли он с непосредственным инициатором отправки миротворцев президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как уточнил Зеленский, они находятся еще в процессе данного диалога.

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#зеленский
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В центре Харькова пожар площадью в 2 тысячи квадратных метров после удара БПЛА
02 февраля 2025, 04:41

Фото: iStock/Distortion Media

На складах в центре Харькова начался пожар площадью в две тысячи квадратных метров после прилета российского беспилотника. Об этом пишут украинские СМИ.
«Пожар площадью около двух тысяч квадратных метров вспыхнул в центре Харькова после попадания российского ударного беспилотника. Горят склады и производственные помещения», — говорится в сообщении.

При этом в Харьковской области была объявлена воздушная тревога с 23:49 по московскому времени. Также сирена об опасности прозвучала еще в 9 регионах Украины в ночь на 2 февраля. В их число вошли Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская, Днепропетровская, Житомирская и Одесская области.

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Воздушная тревога объявлена в 10 регионах Украины
02 февраля 2025, 04:27

Фото: iStock/Photoboyko

Воздушная тревога была объявлена в 10 регионах Украины. Об этом сообщают данные официального ресурса для оповещения населения.
Изначально сирена звучала лишь в семи областях. В их число вошли Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская области. Далее воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Житомирской и Одесской областях.

Ранее «Радио 1» писало что украинская армия нанесла целенаправленный ракетный удар по школе-интернату в Судже. По предварительной информации, под завалами находится порядка 100 мирных жителей.

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Журналист Боуз: Украина проиграла войну
02 февраля 2025, 04:11

Фото: iStock/IherPhoto

Как заявил ирландский журналист Чей Боуз, всем очевидно, что Украина проиграла войну. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
«Пока коррумпированное командиры Зеленского продолжают требовать от простых украинцев пожертвовать собой, сейчас всем очевидно, что война проиграна», — пишет журналист.

При этом Боуз также напомним о сотнях тысяч граждан Украины, которые покинули страны. Как ранее оценивал экономист Алексей Куща, в следующие 75 лет население украинское население может сократиться до 10 миллионов из-за массовых миграций и снижения уровня фертильности у женщин. Данный факт эксперт назвал национальной катастрофой.

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#всу
#киев
#украина
#россия
#сво
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В январе потери ВСУ в зоне спецоперации составили 44,5 тысячи человек
02 февраля 2025, 03:07

Фото: iStock/Iryna Imago

За январь украинская армия потеряла в зоне спецоперации около 44,5 тысячи военнослужащих. Такими подсчетами данных Минобороны поделились в РИА Новости.
«ВСУ в зоне проведения СВО за январь потеряли не менее 44 520 военнослужащих», — пишут в агентстве.

Также по данным ведомства, за прошедшие полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери ВСУ достигают порядка 50 тысяч человек. При этом отмечено и о случая массового дезертирства и воинских частей. По данным Минобороны, около 100 тысяч солдат самовольно покинули ряды ВСУ и находятся в бегах.

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#минобороны
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