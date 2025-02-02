Харьков превратился в женский город из-за охоты на мужчин, сообщил Ганчев

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Харьков превратился в женский город, поскольку только они появляются на улицах, ходят на работу и в магазины, а мужчины в это время скрываются от принудительной мобилизации в ВСУ. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что общение с жителями Харькова происходит, но, конечно, негласно. И в последнее время они всё больше и больше рассказывают о действиях сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине), в связи с чем мужчины вынуждены прятаться. Помимо Харькова это касается Одессы, Николаева и других городов на юго-востоке.
Ганчев отметил, что мужчины на Украине не хотят умирать за киевский режим и западные ценности.
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Анастасия Чинкова