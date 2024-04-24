«Харьков – всё»: Терехов сообщил о катастрофических разрушениях объектов энергетики

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Харьков окончательно лишился возможности самостоятельно генерировать электричество из-за серьёзных разрушений энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире украинского телеканала «Рада».
Он подчеркнул, что в городе были разрушены все трансформаторные подстанции и Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). В настоящее время самостоятельная генерация электричества невозможна.
Электроснабжение Харькова осуществляется через соседние области, однако этого недостаточно, поэтому дефицит сохраняется. В связи с этим, в городе были введены графики отключения электроэнергии. Такие меры действуют как для горожан, так и для производственных предприятий.
Ранее, 22 марта, в Харькове произошло как минимум 15 взрывов, после чего власти города сообщили о повреждении критической инфраструктуры. Тогда Харьков был полностью обесточен. Представители офиса Зеленского заявляли, что в городе сложилась самая сложная ситуация после ударов ВС РФ.
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Электроснабжение Харькова осуществляется через соседние области, однако этого недостаточно, поэтому дефицит сохраняется. В связи с этим, в городе были введены графики отключения электроэнергии. Такие меры действуют как для горожан, так и для производственных предприятий.
Ранее, 22 марта, в Харькове произошло как минимум 15 взрывов, после чего власти города сообщили о повреждении критической инфраструктуры. Тогда Харьков был полностью обесточен. Представители офиса Зеленского заявляли, что в городе сложилась самая сложная ситуация после ударов ВС РФ.
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Анастасия Чинкова