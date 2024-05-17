Харьковская область уходит от Украины, ВС РФ штурмуют Часов Яр: последние новости СВО

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ВС РФ штурмуют позиции ВСУ сразу на нескольких участках фронта. Несмотря на усилия противника сдержать наступление, российская армия продвигается вглубь обороны. Где развернулись самые ожесточенные бои, и куда ВСУ вынуждены стягивать дополнительные силы, расскажет редакция «Радио 1».
Авдеевское направление
Активное противостояние зафиксировано к северу от Архангельского и в полях западнее Бердычей. Линия фронта существенно не изменилась.
Донецкое направление
ВС РФ удалось выйти на западную окраину Георгиевки, зачистив последние дома на улице Центральной. Под контролем противника остается застройка на улице Песчаной.
Городские бои продолжаются в Красногоровке.
Есть тактические успехи ВС РФ в Нетайлово, где российские войска все дальше теснят ВСУ к западным окраинам населенного пункта. Российская армия активно продвигается в сторону Новоалександровки.
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Запорожское направление
В районе Работино и Вербового идут боестолкновения. ВС РФ стремятся зачистить первый населенный пункт и полностью установить контроль над вторым.
Слобожанское направление
На Слобожанском направлении ВС РФ с боем продвигаются к северным окраинам Липцев, в Волчанске продолжаются тяжелые боестолкновения с противником, которые стягивает резервы под Харьков.
Часовоярское направление
Российские войска стремятся развить наступление со стороны Богдановки и западнее Ивановского. Также ВС РФ продолжают давить на оборону ВСУ в восточном пригороде Часов Яра.
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Анастасия Хохлова