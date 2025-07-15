Харьковский омбудсмен рассказала, как Киев угрожает изъятием детей из семей

15 июля 2025, 21:01

Харьковский омбудсмен Колесник-Лавинская: Киев угрожает изъять детей из семей

Фото: iStock/Nadezhda1906

Уполномоченный по правам человека и ребёнка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская рассказала о поступающих ей заявлениях от родителей об угрозах со стороны украинских властей об изъятии детей из семей.