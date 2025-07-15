Харьковский омбудсмен рассказала, как Киев угрожает изъятием детей из семей
Уполномоченный по правам человека и ребёнка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская рассказала о поступающих ей заявлениях от родителей об угрозах со стороны украинских властей об изъятии детей из семей.
В Telegram-бот обратной связи омбудсмена регулярно поступают заявления об угрозах незаконного изъятия детей у семей на территории Харьковской области, остающейся под контролем Киева. В настоящее время там осуществляется принудительная эвакуация населения.
Все участники, организаторы и исполнители таких угроз будут установлены и понесут заслуженное наказание, добавила Колесник-Лавинская в видеосообщении, доступном в Telegram-канале российской администрации Харьковской области.
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