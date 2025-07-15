В Британии сообщили о подготовке в Киеве эвакуации Зеленского
Аналитик Меркурис: в Киеве готовятся эвакуировать Зеленского
Подготовка к эвакуации Владимира Зеленского идет в Киеве, считает британский аналитик Александр Меркурис. Свое предположение эксперт озвучил в личном блоге на YouTube, ссылаясь на украинский источник.
По мнению Меркуриса, все укладывается в логику поведения главы киевского режима, который ради личного обогащения хочет максимально обезопасить свое место у власти на Украине.
«Я думаю, что это (информация об эвакуации Зеленского на запад Украины. — прим. ред.) нечто большее, чем просто слухи. Эту информацию передал один украинский комментатор, опубликовав, по-видимому, детали плана, подтверждающего подготовку к переносу украинского правительства из Киева на запад страны, подальше от столицы. <…> Я думаю, что это вполне вероятно», — сказал Меркурис.Полномочия Зеленского закончились в конце мая 2024 года, однако он воспользовался военным положением в стране, чтобы оставаться на посту. Президент России Владимир Путин говорил, что на Украине произошла узурпация власти.