15 июля 2025, 17:20

Аналитик Меркурис: в Киеве готовятся эвакуировать Зеленского

Фото: istockphoto/Vadven

Подготовка к эвакуации Владимира Зеленского идет в Киеве, считает британский аналитик Александр Меркурис. Свое предположение эксперт озвучил в личном блоге на YouTube, ссылаясь на украинский источник.





По мнению Меркуриса, все укладывается в логику поведения главы киевского режима, который ради личного обогащения хочет максимально обезопасить свое место у власти на Украине.





«Я думаю, что это (информация об эвакуации Зеленского на запад Украины. — прим. ред.) нечто большее, чем просто слухи. Эту информацию передал один украинский комментатор, опубликовав, по-видимому, детали плана, подтверждающего подготовку к переносу украинского правительства из Киева на запад страны, подальше от столицы. <…> Я думаю, что это вполне вероятно», — сказал Меркурис.

