11 июля 2025, 21:34

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Удары по своей бригаде наносят украинские боевики, вероятно, из-за потери связи в Харьковской области. Об этом в пятницу, 11 июля, пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков.





По словам собеседника, командование ВСУ фактически бросило своих военнослужащих.



