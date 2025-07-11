ВСУ бьют по своей бригаде из-за потери связи в Харьковской области
Удары по своей бригаде наносят украинские боевики, вероятно, из-за потери связи в Харьковской области. Об этом в пятницу, 11 июля, пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков.
По словам собеседника, командование ВСУ фактически бросило своих военнослужащих.
«Украинские артиллеристы и операторы БПЛА наносят неизбирательные удары, пытаясь уничтожить всю живую силу на данном участке фронта. Значительная часть вражеских боеприпасов летит именно по скоплению живой силы 143 ОМБр, личный состав которой хаотично перемещается по позициям», — сказано в материале.По мнению источников, командование Украины по факту «похоронило» всех солдат этой бригады. Связи между подразделениями нет.