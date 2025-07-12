ТАСС: переброшенные в Харьковскую область штурмовики ВСУ несут потери у Мелового

12 июля 2025, 09:13

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Штурмовые группы 425-го отдельного полка украинской армии, экстренно переброшенные с полигонов Львовской области в Харьковскую, понесли значительные потери и были выведены из района Мелового в Хатнее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.