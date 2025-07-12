ТАСС: переброшенные в Харьковскую область штурмовики ВСУ несут потери у Мелового
Штурмовые группы 425-го отдельного полка украинской армии, экстренно переброшенные с полигонов Львовской области в Харьковскую, понесли значительные потери и были выведены из района Мелового в Хатнее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Допросы военнопленных подтвердили, что украинское командование пыталось вернуть утраченные позиции на данном участке силами этих подразделений. Однако после тяжелых потерь штурмовиков оттянули назад. При этом ВСУ продолжают перебрасывать войска, укрепляя оборону на рубеже Хатнее — Амбарное.
Группировка «Север» тем временем продвигается вглубь Харьковской области, уничтожая остатки 143-й бригады ВСУ, которые остались южнее Мелового.
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