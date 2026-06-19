Харьковский университет формирует стрелковые роты из преподавателей

19 июня 2026, 07:22

Фото: iStock/ereflection_art

В российских силовых структурах сообщили, что руководство Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба решило сформировать сводные стрелковые роты из преподавателей и направлять курсантов для участия в боях в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости.