Харьковский университет формирует стрелковые роты из преподавателей
В российских силовых структурах сообщили, что руководство Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба решило сформировать сводные стрелковые роты из преподавателей и направлять курсантов для участия в боях в Сумской области. Об этом пишет РИА Новости.
По словам собеседника агентства, командование планирует отправить эти подразделения в район населенного пункта Избицкое для участия в штурмовых мероприятиях.
Ранее в июне в российских силовых структурах заявили агентству, что курсантов этого вуза направили на удержание поселка Краснополье под Сумами. Там они понесли первые потери.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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