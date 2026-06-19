Из учебного центра ВСУ похитили сотни единиц оружия
Из учебного центра ВСУ в Черниговской области пропали сотни единиц стрелкового оружия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собеседника в российских силовых структурах.
Согласно материалу, оружие похитили из учебного центра «Десна». Часть огнестрела изъяли местные полицейские. Уточняется, что впоследствии эти же правоохранители сбывают конфискованное оружие криминальным группировкам в Киевском регионе.
Ранее «Радио 1» передавало, что ирландский журналист Чей Боуз высмеял неловкую ситуацию с Владимиром Зеленским, которая случилась на саммите ЕС в Брюсселе. Глава киевского режима «завис» во время выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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