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В Киевской области прогремели взрывы и сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщила Киевская областная военная администрация (ОВА) в своем Telegram-канале.
«Зафиксировано движение вражеских [беспилотных летательных аппаратов] БПЛА! В регионе работают силы ПВО», — говорится в сообщении.
Жителей области призвали оставаться в убежищах до окончания тревоги. Киевская ОВА также призвала жителей не размещать в своих сетях фото и видео работы системы ПВО.
Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
В ночь на 10 апреля в Одессе произошел взрыв. Сообщалось, что в Одесской области работает система противовоздушной обороны.
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