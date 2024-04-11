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По всей Украине объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.
Согласно информации на карте, предупреждение было объявлено 11 апреля в 4:42 по московскому времени в Волынской области. До этого объявления были сделаны в других частях региона.
Вечером 10 апреля в Одессе произошел взрыв. Сообщалось, что в Одесской области была активирована система противовоздушной обороны. Оповещения о воздушных угрозах действовали в Полтавской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.
Во второй половине того же дня в Харькове произошел взрыв. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. За 30 минут до взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.
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Вечером 10 апреля в Одессе произошел взрыв. Сообщалось, что в Одесской области была активирована система противовоздушной обороны. Оповещения о воздушных угрозах действовали в Полтавской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.
Во второй половине того же дня в Харькове произошел взрыв. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. За 30 минут до взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.
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Александр Климов