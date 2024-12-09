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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал удары Вооруженных сил Украины по гражданским объектам и мирным жителям проявлением бесчеловечности.
В беседе с РИА Новости он отметил, что украинские военные стали чаще атаковать машины скорой помощи, рынки и магазины. По мнению губернатора, эти действия направлены на создание страха среди населения, однако люди не поддаются этим попыткам.
Сальдо также подчеркнул, что подобная активность демонстрирует переход украинской армии от противостояния с военными к атакам на гражданских. Он охарактеризовал происходящее как агонию, в которой человеческая жизнь перестала иметь значение для украинских войск.
Губернатор добавил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, жители региона продолжают сохранять спокойствие и решимость не поддаваться давлению.
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Сальдо также подчеркнул, что подобная активность демонстрирует переход украинской армии от противостояния с военными к атакам на гражданских. Он охарактеризовал происходящее как агонию, в которой человеческая жизнь перестала иметь значение для украинских войск.
«Это говорит о какой-то — знаете, уже сложно мне даже назвать. Это бесчеловечная агония», — признался он.
Губернатор добавил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, жители региона продолжают сохранять спокойствие и решимость не поддаваться давлению.
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Мария Моисеева