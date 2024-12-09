Взрывы прогремели в Ивано-Франковской области на фоне воздушной тревоги

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov
В Ивано-Франковской области Украины прозвучали взрывы во время воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН, ссылаясь на данные мониторинговых ресурсов.
Сигнал тревоги в регионе был объявлен с 00:33 мск, согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
По данным РИА Новости, воздушная тревога также охватила Черновецкую, Тернопольскую, Хмельницкую, Ровненскую, Киевскую, Черниговскую, Полтавскую, Сумскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Горловке на автомобиль православного священника протоиерея Василия Туренко была совершена атака с использованием дрона-камикадзе.
Читайте также:
Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня
«Жесткий ответ»: Трамп одним поступком унизил Зеленского
Подполье сообщило об ударах в сторону ТЭС в подконтрольной Киеву части ДНР
«Ивано-Франковская область - взрывы», — передает Telegram-канал ТСН.
По данным РИА Новости, воздушная тревога также охватила Черновецкую, Тернопольскую, Хмельницкую, Ровненскую, Киевскую, Черниговскую, Полтавскую, Сумскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Горловке на автомобиль православного священника протоиерея Василия Туренко была совершена атака с использованием дрона-камикадзе.
Читайте также:
Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня
«Жесткий ответ»: Трамп одним поступком унизил Зеленского
Подполье сообщило об ударах в сторону ТЭС в подконтрольной Киеву части ДНР
Мария Моисеева