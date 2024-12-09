Взрывы прогремели в Ивано-Франковской области на фоне воздушной тревоги

Трамп публично унизил Зеленского, оценив потери украинской армии на СВО в 400 тысяч человек после их встречи в Париже. Так считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он назвал это «жестким ответом» американского лидера, подчеркнув, что такие заявления разрушают остатки авторитета главы киевского режима.