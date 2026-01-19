Херсонский омбудсмен заявил, что украинцев принуждают воевать против России
Уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев прокомментировал новую инициативу Украины, предлагающую бонусы за уничтожение российских военнослужащих. Он считает, что власти фактически заставляют украинцев воевать против России. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее корреспондент агентства выяснил, что министр обороны Украины Михаил Федоров запустил систему, при которой бойцы получают цифровые баллы за подтвержденные убийства. Их можно обменять на технику через онлайн-маркетплейс.
Георгиев отметил, что введение таких бонусов свидетельствует о хаосе в рядах украинской армии. Он выразил сомнение в том, что многие из солдат хотят участвовать в конфликте. Помимо этого, указал на обстрелы гражданских объектов, которые происходят под предлогом атаки на военные цели. Магазины, жилые дома и больницы становятся мишенями. Уполномоченный предупредил, что насильственное привлечение людей может привести к хаотичным обстрелам мирных жителей.
