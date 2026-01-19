Херсонский омбудсмен заявил, что украинцев принуждают воевать против России

19 января 2026, 09:00

Георгиев: украинцев фактически принуждают воевать против России

Фото: iStock/IherPhoto

Уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев прокомментировал новую инициативу Украины, предлагающую бонусы за уничтожение российских военнослужащих. Он считает, что власти фактически заставляют украинцев воевать против России. Об этом пишет РИА Новости.