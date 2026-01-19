Многие боевики ВСУ погибают, не дождавшись эвакуации
Пленный украинский военнослужащий Александр Сотников рассказал о критической ситуации с эвакуацией раненых в рядах ВСУ. По его словам, многие бойцы не доживают до помощи. Об этом пишет РИА Новости.
Он добавил, что раненых забирают только из определенных мест, что усугубляет проблему. Во время перехода к позиции в Димитрове Сотников увидел много погибших. Один из солдат, прислонившийся к дереву, казался живым, но на самом деле уже не дышал.
Мужчина также сообщил о плохом снабжении в ВСУ. Воды не хватает, а дроны доставляют еду редко и в небольших количествах. В итоге, ситуация на фронте становится все более сложной для украинских военнослужащих.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: