Многие боевики ВСУ погибают, не дождавшись эвакуации

19 января 2026, 08:29

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Пленный украинский военнослужащий Александр Сотников рассказал о критической ситуации с эвакуацией раненых в рядах ВСУ. По его словам, многие бойцы не доживают до помощи. Об этом пишет РИА Новости.