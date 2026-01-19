Силы ПВО за неделю уничтожили 1343 БПЛА ВСУ над Россией

19 января 2026, 01:01

РИА Новости: Силы ПВО за неделю уничтожили 1343 БПЛА ВСУ над территорией России

Фото: iStock/Chesky_W

За прошедшую неделю силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили не менее 1343 украинских беспилотников в воздушном пространстве страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальные данные Министерства обороны РФ.