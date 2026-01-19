Силы ПВО за неделю уничтожили 1343 БПЛА ВСУ над Россией
За прошедшую неделю силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили не менее 1343 украинских беспилотников в воздушном пространстве страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальные данные Министерства обороны РФ.
Наибольшая активность воздушных атак пришлась на 14 и 15 января, когда ПВО сбила 260 и 265 дронов ВСУ соответственно. Подавляющее большинство целей уничтожали над европейской частью России.
Ранее, с 5 по 11 января, силы ПВО также отразили масштабную атаку, перехватив не менее 1193 беспилотных летательных аппаратов.
Ранее стало известно, что в украинской армии получила распространение коррупционная схема с так называемыми «мёртвыми душами». Командиры подразделений не спешат заполнять вакантные должности, а получаемые на них средства делят между собой.
18 января «Радио 1» передавало, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал виновника в затягивании конфликта на Украине.
Читайте также: