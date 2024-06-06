Херсонцы охотно сдают информацию о месте нахождения наёмников российским военным

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Иностранные наёмники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, всё чаще начали конфликтовать с мирными жителями в Херсоне, которые с удовольствием передают информацию о месте их нахождения российским военным. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на представителя подполья.
«В последнее время в Херсоне иностранные наемники стали чаще фигурировать в конфликтных ситуациях с местным населением», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что херсонцы охотно передают информацию о месте нахождения иностранцев российским военным.
Накануне в подполье рассказали, что наёмники устроили конфликт со стрельбой в Херсоне. Уточнялось, что ссора произошла между компаниями англоязычных и франкоязычных военных во время отдыха в кафе «Березка» возле Днепровского рынка. Очевидцы утверждают, что было слышно несколько выстрелов. В итоге четырёх иностранцев отвезли в больницу с различными ранениями.
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