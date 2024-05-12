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Hill: На Западе почти нет экспертов, считающих возможной победу Украины

12 мая 2024, 09:19
Фото: istockphoto/ValleraTo

Фото: istockphoto/ValleraTo

В течение последних двух лет никто из западных военных экспертов не высказывал мнения о возможности победы Украины в противостоянии с Россией. Об этом заявил бывший специальный помощник по политике и коммуникациям в Пентагоне Дуглас Маккиннон.


В своей статье для издания The Hill он, опираясь на собственный опыт разговоров с экспертами, пишет, что никто из аналитиков не верит, что Украина может выиграть эту войну. Он также добавил, что НАТО на Украине рискует развязать третью мировую войну, при этом набивая карманы оборонной промышленности.

Ранее американский профессор Джон Миршаймер заявлял, что спасти Вооружённые силы Украины (ВСУ) от поражения могли бы только полноценные войска Североатлантического альянса. Однако, по его мнению, Украина не имеет стратегического значения для Соединённых Штатов.

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#украина
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#всу
#сша
Военные преступления не имеют срока давности: Пушилин о судьбе Порошенко и Зеленского
Пушилин назвал Зеленского и Порошенко военными преступниками
12 мая 2024, 10:03

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украинский лидер Владимир Зеленский и экс-президент Украины Пётр Порошенко являются военными преступниками, об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью для РИА Новости.
Напомним, ранее карточки Зеленского и Порошенко появились в базе розыска Министерства внутренних дел РФ, однако, позже они пропали с сайта ведомства.

По словам главы Донецкой Народной Республики, эти люди являются военными преступниками, а военные преступления не имеют срока давности.

«Если приняты такие решения, если так согласно российскому законодательству, то так тому и быть», — заявил Пушилин, отвечая на вопрос агентства о том, остаётся ли Зеленский в розыске.

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#денис пушилин
#днр
#владимир зеленский
#розыск
#украина
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МО: Ночью силы ПВО уничтожили две ракеты «Точка-У» над Белгородской областью
12 мая 2024, 10:02

Фото: istockphoto/vladj55

В ночь на 12 мая дежурные системы противовоздушной обороны уничтожили две украинские ракеты «Точка-У» над территорией Белгородской области. Кроме того, сбиты либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) шесть беспилотников ВСУ.
Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что несколько попыток террористических атак на российские регионы были успешно пресечены. Три украинских дрона были уничтожены над Брянской областью, два — над Липецкой, а ещё один — над Волгоградской.

Сегодня, 12 мая, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что обломки сбитого БПЛА упали на территории Волгоградского нефтеперерабатывающего завода, в результате чего на предприятии возник пожар. Возгорание было оперативно ликвидировано, обошлось без жертв, уточнил глава региона.

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#губернатор
#пожар
#бпла
#возгорание
#регионы
#рф
#служба
#беспилотник
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Из результатов соцопросов стало известно, какой процент украинских беженцев вернётся домой
Соцопрос: Только треть украинских беженцев планирует вернуться домой
12 мая 2024, 09:40

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Всего лишь треть украинских беженцев планирует вернуться домой после окончания спецоперации, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Info Sapiens.
По информации исследовательского агентства Info Sapiens, в настоящий момент за границей находятся порядка пяти миллионов украинских беженцев. Из них примерно 30 процентов — в Германии, еще 22 процента — в Польше. По меньшей мере половина из них не намерена возвращаться на Украину.

Уточняется, что в январе на родину планировали вернуться 26,2 процента беженцев. 26,3 процента украинцев не исключили этого, из них 61 процент — только после окончания боевых действий. 45 процентов украинских беженцев за границей работают, и 60 процентов из них получают больше, чем на родине.

Украинцы признались, что в странах, которые приняли их как беженцев, им живётся гораздо лучше, чем на родине, именно поэтому возвращаться назад они не планируют.

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#украина
#беженцы
#польша
#германия
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На Украине безногому ветерану принесли повестку с коммунальными квитанциями
12 мая 2024, 09:05

Фото: iStock/vadimguzhva

Украинские военкомы отправили повестку безногому ветерану, об этом сообщает «Страна.ua».
По информации СМИ, Олег Симороз является ветераном войны. В ходе боевых действий он лишился обеих ног, однако, это не помешало сотрудникам военкомата прислать ему повестку с требованием явиться в пункт ТЦК.

«Мое дело разрослось на хороший том различных военных документов. И это несмотря на то, что я полгода ходил туда как на работу и есть штамп в моем военном билете об исключении из военного учета ставили они... Повестку к слову просто тупо приклеили к квитанции за коммуналку», — привод «Страна» слова Симороза.

Ранее издание также сообщало, что Симороза не хотели выпускать из Украины на лечение. В аэропорту от него требовали медицинские документы, несмотря на то, что он стоял перед пограничниками на двух протезах.

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#украина
#мобилизация
#всу
#сво
#инвалиды
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Гладков: В Шебекино после атаки украинских дронов повреждена ЛЭП
12 мая 2024, 09:05

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Село Шебекино в Белгородской области за утро 12 мая дважды подвергалось атаке украинских беспилотников. В результате повреждена линия электропередачи.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор также уточнил, что после второй атаки получили повреждения объекты на территории двух промышленных предприятий. На одном из них пострадала кровля производственного здания. На другом повреждено помещение столовой. К счастью, обошлось без пострадавших, добавил Гладков. На месте работают оперативные службы.

Из-за повреждения линии электропередачи (ЛЭП) без света остались жители Шебекино, а также сел Графовка, Безлюдовка, Масловая Пристань и Новая Таволжанка. Аварийные и ремонтные бригады выехали к месту повреждения для устранения последствий атаки дронов, сообщил губернатор.

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#губернатор
#лэп
#жители
#кровля
#Вячеслав Гладков
#белгородская область
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Губернатор Артамонов: Дрон ВСУ пытался атаковать объекты в промзоне Липецка
12 мая 2024, 08:37

Фото: istockphoto/sommersby

Украинский беспилотник попытался атаковать объекты инфраструктуры в промышленной зоне Липецка. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.
В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что попытка нанесения удара по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка была предпринята ранним утром. Атака была успешно пресечена, добавил Артамонов. Угроза была нейтрализована, к счастью, обошлось без жертв. На месте падения БПЛА в настоящее время работают представители спецслужб.

Губернатор Липецкой области также сообщил, что дежурные системы обнаружения и подавления в составе противовоздушной обороны продолжают оставаться в состоянии полной боевой готовности. Он также призвал граждан не публиковать фото и видео последствий подобных атак.

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#губернатор
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#бпла
#атака
#липецкая область
#удар
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Будут представлять угрозы для всей Европы: В Крыму объяснили, что станет с ВСУ после СВО
Смирнов: После окончания СВО остатки ВСУ превратятся в бандформирования
12 мая 2024, 08:30

Фото: iStock/YakubovAlim

После окончания СВО Европе придётся проводить декриминализацию из-за остатков украинских войск, об этом заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в интервью для РИА Новости.
По его словам, когда специальная военная операция будет завершена, остатки Вооружённых сил Украины превратятся в бандформирования с оружием в руках. Они будут представлять настоящую угрозу для безопасности всей Европы.

Декриминализация может стать одной из основных задач, считает Смирнов.

Напомним, ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что реальные потери ВСУ в ходе СВО составляют порядка 700 000 человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
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Российская армия уничтожает цели на линии обороны ВСУ в Харьковской области
12 мая 2024, 08:15

Фото: istockphoto/aapsky

Дальнобойная артиллерия группировки «Север» Вооружённых сил РФ успешно подавляет оборонительные рубежи противника. Артиллеристы уничтожают склады и опорные пункты ВСУ в Харьковской области.
Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал командир подразделения с позывным Ирбис. По его словам, работа по позициям противника ведётся с большой интенсивностью и круглосуточно. Изменения координат стрельбы говорят о том, что части ВСУ отступают. Основная задача артиллеристов — прикрыть и поддержать огнём продвижение пехоты. Ирбис добавил, что все поставленные задачи успешно выполняются.

Накануне, 11 мая, в министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области.

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#всу
#рф
#харьковская область
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Эвакуация Харькова, Украина мобилизует водителей автобусов: Последние новости СВО
Украина эвакуирует жителей Волчанска и приграничных сёл Харьковской области
12 мая 2024, 07:58

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российски силы пошли в активное наступление на Харьковском направлении, уже вчера Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль пяти населённых пунктов в регионе.
О последних событиях, которых происходят на полях СВО, расскажет редакция «Радио 1».

Эвакуация Харьковской области


Нацполиция Украины сообщила об эвакуации населения Харьковской области.

10 мая глава подконтрольной Киеву Волчанской горадминистрации Тамаз Гамбарашвили сообщил, что украинские власти проводят эвакуацию Волчанска в Харьковской области и соседних населенных пунктов.

По последней информации, из приграничных регионов Харьковской области с пятницы эвакуировали 970 человек.

Наступление ВС РФ в Харьковской области


Сперва об успехах российской армии говорили военкоры, Соединённые Штаты и киевские власти. 11 мая эту информация подтвердили и в Министерстве обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области», — сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

В Telegram-каналах, которые ведут российские военные корреспонденты, сообщается о массовой сдаче в плен украинских военнослужащих на Харьковском направлении.

Украина мобилизует водителей рейсовых автобусов


В апреле 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. После этого в средствах массовой информации стали всё чаще появляться истории о жестоких методах, при помощи которых сотрудники украинского ТЦК (так теперь в стране называются военкоматы) мобилизуют мирное население. Так, мужчин хватают на улицах, вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартир.

11 мая украинское издание «Страна.ua» опубликовало видеоролик, на котором мужчина рассказывает, что ТЦКашники добрались и до водителей рейсовых автобусов. По его словам, их вытаскивают прямо из-за руля и отправляют в военкоматы. Мужчина на видео с иронией поблагодарил за происходящее Владимира Зеленского и заявил, что украинцы будут «плакать», когда нынешний президент покинет свой пост.

«Ростех» изучает трофейный Abrams


Специалисты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams, об этом сообщил генеральный директор корпорации Сергей Чемезов в интервью для РИА Новости. Изучение трофейной техники необходимо для анализа особенностей вооружений и военной техники противника, а также тенденций их развития. По словам Чемезова, точного плана на захваченный Abrams пока нет.

На технике ВС РФ появился символ копья Одина


На российской технике, которая действует в наступлении в Харьковской области, обнаружили новый тактический знак. По мнению авторов Telegram-канала «Портфель Генштаба», это знак похож на «руну Гунгнира» — копьё Одина.

«В мифологии оно обладает волшебным свойством — поражает любую цель, пробивает самые толстые щиты и доспехи», — уточнили авторы поста.

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#вс рф
#всу
#сво
#харьковская область
#мобилизация
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