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В течение последних двух лет никто из западных военных экспертов не высказывал мнения о возможности победы Украины в противостоянии с Россией. Об этом заявил бывший специальный помощник по политике и коммуникациям в Пентагоне Дуглас Маккиннон.
В своей статье для издания The Hill он, опираясь на собственный опыт разговоров с экспертами, пишет, что никто из аналитиков не верит, что Украина может выиграть эту войну. Он также добавил, что НАТО на Украине рискует развязать третью мировую войну, при этом набивая карманы оборонной промышленности.
Ранее американский профессор Джон Миршаймер заявлял, что спасти Вооружённые силы Украины (ВСУ) от поражения могли бы только полноценные войска Североатлантического альянса. Однако, по его мнению, Украина не имеет стратегического значения для Соединённых Штатов.
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Александр Бойцов