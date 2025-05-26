«Классная встреча» с Артуром Орловым прошла в Подмосковье

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
«Классная встреча» с Героем России, участником президентской программы «Время героев», председателем Правления «Движения Первых» Артуром Орловым прошла в подмосковных Мытищах на базе Российского университета кооперации. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Ребята принимают активное участие в жизни региона, организовывают интересные мероприятия, проводят патриотические акции, поддерживают участников СВО в рамках региональной акции «Доброе дело». Очень важно помогать и поддерживать ребят, привлекать еще больше активистов в общественно полезную деятельность», — сказала министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.По ее словам, в настоящее время «Движение Первых» насчитывает свыше 416 тысяч участников, работу ведут 1022 отделения, кроме того, открыты 50 местных отделений, включая те, которые на базе всех молодежных центров.
На встрече обсуждалось ведение соцсетей для привлечения еще большего числа активистов, поиск своего призвания, организация масштабных мероприятий и прочие темы.
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Никита Кротов