Силы ПВО ночью сбили 251 БПЛА ВСУ
Ночью российские средства ПВО уничтожили 251 беспилотник ВСУ. Об этом проинформировало МО РФ.
Из них 40 были сбиты над территорией Республики Крым, 34 — над Курской областью, 30 — над Белгородской областью, 20 — над Нижегородской областью, 17 — над Воронежской областью, 11 — над Краснодарским краем. Также восемь БПЛА были уничтожены над Брянской и Тульской областями, четыре — над Рязанской областью, по два — над Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областями, а по одному — над Липецкой областью и Московским регионом. Кроме того, 62 БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря и пять — над акваторией Азовского моря.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: