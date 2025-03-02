Хинштейн анонсировал выплаты пострадавшим жителям Курской области

Александр Хинштейн (фото: kremlin.ru)
Жители курского приграничья, пострадавшие от потери имущества в результате вторжения ВСУ, получат ежемесячные выплаты в размере 65 тысяч рублей. Об этом в своём Telegram-канале написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Отмечается, что средства на выплаты уже поступили в региональный бюджет от федерального правительства. Более 112,6 тысячи жителей, пострадавших от действий украинских войск, могут рассчитывать на выплаты.
По словам чиновника, деньги будут выплачиваться ежемесячно до полного освобождения Курской области.
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Анастасия Чинкова