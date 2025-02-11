«Обменяем одну территорию на другую»: Зеленский пояснил, зачем ему нужна Курская область

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что планирует обменять удерживаемую ВСУ часть Курской области на потерянные украинские территории в ходе ожидаемых мирных переговорах. Об этом он рассказал в интервью The Guardian.
«Мы обменяем одну территорию на другую», — сказал Зеленский.
При этом он еще пока не решил, какую именно утерянную Украиной территорию будет требовать взамен.
«Не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритета нет», — уточнил он.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас пребывает в СИЗО по подозрению в госизмене, заявлял, что Зеленский попытается сорвать урегулирование украинского конфликта в ходе конференции по безопасности в Мюнхене., которая будет проходить с 14 по 16 февраля.
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