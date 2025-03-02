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Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций.
О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Российские военные ведут активное наступление на юге Суджанского района. В районе Куриловки ВС РФ проводят операции по зачистке лесных территорий, что представляет опасность для логистических путей Украины. Противник оказывает упорное сопротивление и предпринимает безуспешные попытки контратак.
В зонах боевых действий наступила весенняя распутица, что усложняет положение ВСУ, бронетехника застревает в курских чернозёмах на просёлочных и лесных дорогах. Украинские военные вынуждены вести технику по основным трассам, где она становится лёгкой мишенью для огня ВС РФ.
В населённом пункте Лебедёвка и его окрестностях продолжаются боевые действия. Бойцы из группировки «Север» ведут ожесточённые бои, постепенно продвигаясь вглубь населённого пункта. Из района Малой Локни поступает информация о том, что российские войска продвинулись на 750 метров. Сражения носят интенсивный характер, противник пытается удержать свои позиции.
За прошедшую неделю российскими военными освобождены населенные пункты Марьевка, Погребки, Орловка, Никольский, Новая Сорочина, на очереди освобождение Малой Локни. ВСУ в этих районах отрезано от снабжения. ВС РФ ведет работу по окружению украинских формирований в районе Суджи.
На Покровском направлении российские войска продолжают наступление вдоль дороги, связывающей Запорожье и Курахово. Несмотря на сильное сопротивление украинских сил в южных районах Запорожья, складывается угроза окружения ВСУ в этом районе.
На северном фланге российские подразделения активно действуют вдоль линии Надеждинка — Запорожье, где происходят ожесточённые бои в районе Преображенки. Войска РФ продвигаются к Котляровке. На западе Покровского направления российские силы ведут атаки, в то время как противник усиливает свои позиции.
В северной части Удачного российские формирования удерживают контроль над Котлино, несмотря на давление со стороны украинских сил. Противник, неся потери, пытается организовать контратаки в Зверево, Песчаном и близ Бельгийки. На южном фланге обстановка остаётся стабильной.
В населенных пунктах Лысовка и Даченский продолжаются интенсивные бои. На восточном участке идёт борьба за дорогу Тарасовка — Романовка, где российские силы ведут огонь из Тарасовки и западных позиций села Леонидовка.
По информации Министерства обороны, под контроль в этом районе взяты населённые пункты Бурлацкое и Скудное. Российские войска успешно завершили операцию по уничтожению выступа между Привольным и Бурлацким, что позволило расширить контролируемую территорию на 4,5 километра. Это создает предпосылки для дальнейших атак на Шевченко, который является ключевым логистическим узлом для украинских сил в этом районе.
Вблизи Константинополя российские подразделения продвинулись на 1 километр, с основными столкновениями на западе населённого пункта. С южной стороны силы РФ оказывают давление на стратегически важный пункт противника — село Богатырь. На северном участке фронта продолжается операция по очистке северной части Андреевки, а российские бойцы укрепляют свои позиции в лесных массивах на подходах к Алексеевке.
Российские силы продолжают укреплять свои позиции на берегах реки Оскол, наращивая давление в направлении Кондрашовки. Министерство обороны России официально объявило о взятии под контроль села Тополи.
Со своей стороны, Вооруженные силы Украины ищут новые маршруты для обеспечения своих войск после уничтожения переправы в Осиново. В ответ на это, российская артиллерия и авиация атакуют цели в Боровой и Харькове, создавая дополнительные трудности для украинской логистики.
Основные сражения происходят в районе Антоновского моста, где российские военные успешно противостоят натиску противника. Примечательным достижением стало подтверждение контроля Вооружённых сил Российской Федерации над островом Забич, который находится в дельте реки Днепр. ВСУ продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. За прошедшие сутки под обстрел попали десять населённых пунктов.
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Курская область
Российские военные ведут активное наступление на юге Суджанского района. В районе Куриловки ВС РФ проводят операции по зачистке лесных территорий, что представляет опасность для логистических путей Украины. Противник оказывает упорное сопротивление и предпринимает безуспешные попытки контратак.
В зонах боевых действий наступила весенняя распутица, что усложняет положение ВСУ, бронетехника застревает в курских чернозёмах на просёлочных и лесных дорогах. Украинские военные вынуждены вести технику по основным трассам, где она становится лёгкой мишенью для огня ВС РФ.
В населённом пункте Лебедёвка и его окрестностях продолжаются боевые действия. Бойцы из группировки «Север» ведут ожесточённые бои, постепенно продвигаясь вглубь населённого пункта. Из района Малой Локни поступает информация о том, что российские войска продвинулись на 750 метров. Сражения носят интенсивный характер, противник пытается удержать свои позиции.
За прошедшую неделю российскими военными освобождены населенные пункты Марьевка, Погребки, Орловка, Никольский, Новая Сорочина, на очереди освобождение Малой Локни. ВСУ в этих районах отрезано от снабжения. ВС РФ ведет работу по окружению украинских формирований в районе Суджи.
Покровское направление
На Покровском направлении российские войска продолжают наступление вдоль дороги, связывающей Запорожье и Курахово. Несмотря на сильное сопротивление украинских сил в южных районах Запорожья, складывается угроза окружения ВСУ в этом районе.
На северном фланге российские подразделения активно действуют вдоль линии Надеждинка — Запорожье, где происходят ожесточённые бои в районе Преображенки. Войска РФ продвигаются к Котляровке. На западе Покровского направления российские силы ведут атаки, в то время как противник усиливает свои позиции.
В северной части Удачного российские формирования удерживают контроль над Котлино, несмотря на давление со стороны украинских сил. Противник, неся потери, пытается организовать контратаки в Зверево, Песчаном и близ Бельгийки. На южном фланге обстановка остаётся стабильной.
В населенных пунктах Лысовка и Даченский продолжаются интенсивные бои. На восточном участке идёт борьба за дорогу Тарасовка — Романовка, где российские силы ведут огонь из Тарасовки и западных позиций села Леонидовка.
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Угледарское направление
По информации Министерства обороны, под контроль в этом районе взяты населённые пункты Бурлацкое и Скудное. Российские войска успешно завершили операцию по уничтожению выступа между Привольным и Бурлацким, что позволило расширить контролируемую территорию на 4,5 километра. Это создает предпосылки для дальнейших атак на Шевченко, который является ключевым логистическим узлом для украинских сил в этом районе.
Вблизи Константинополя российские подразделения продвинулись на 1 километр, с основными столкновениями на западе населённого пункта. С южной стороны силы РФ оказывают давление на стратегически важный пункт противника — село Богатырь. На северном участке фронта продолжается операция по очистке северной части Андреевки, а российские бойцы укрепляют свои позиции в лесных массивах на подходах к Алексеевке.
Купянское направление
Российские силы продолжают укреплять свои позиции на берегах реки Оскол, наращивая давление в направлении Кондрашовки. Министерство обороны России официально объявило о взятии под контроль села Тополи.
Со своей стороны, Вооруженные силы Украины ищут новые маршруты для обеспечения своих войск после уничтожения переправы в Осиново. В ответ на это, российская артиллерия и авиация атакуют цели в Боровой и Харькове, создавая дополнительные трудности для украинской логистики.
Херсонское направление
Основные сражения происходят в районе Антоновского моста, где российские военные успешно противостоят натиску противника. Примечательным достижением стало подтверждение контроля Вооружённых сил Российской Федерации над островом Забич, который находится в дельте реки Днепр. ВСУ продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. За прошедшие сутки под обстрел попали десять населённых пунктов.
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Елена Генералова