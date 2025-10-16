Еще один мирный житель Белгородской области пострадал из-за атак ВСУ
В Белгородской области зафиксирована новая серия атак вражеских беспилотников, в результате которой пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, производственное предприятие в городе Шебекино подверглось нападению семи дронов. Один из них ранил сотрудника — мужчину с баротравмой доставили в местную больницу. Также повреждения получили складские помещения, техника и оборудование.
Кроме того, в селе Муром легковой автомобиль подорвался на взрывоопасном предмете. На сельхозпредприятия в Новой Таволжанке и Ракитном так же налетели БПЛА. Там повреждены здания, техника и оборудование. В Волоконовском и Грайворонском районах ущерб нанесен нескольким частным домам, машинам и коммерческим объектам.
Ранее сообщалось о четырех пострадавших под Белгородом из-за действий украинских боевиков.
