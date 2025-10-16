«Ъ»: Хищения при производстве «зубов дракона» расследуют в Воронеже

16 октября 2025, 21:21

Фото: istockphoto/Akintevs

В Воронеже расследуют уголовное дело о присвоении средств при изготовлении бетонных противотанковых пирамид («зубов дракона») для обороны границы с Украиной. Об этом пишет «Ъ».