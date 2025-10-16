«Ъ»: Хищения при производстве «зубов дракона» расследуют в Воронеже
В Воронеже расследуют уголовное дело о присвоении средств при изготовлении бетонных противотанковых пирамид («зубов дракона») для обороны границы с Украиной. Об этом пишет «Ъ».
По версии следствия, местная фирма не получила оплату за почти 5 тыс. изделий на сумму около 42 млн руб.
Согласно материалам дела, ООО «Энергостройкомплекс» (ЭСК) выпускало бетонные пирамиды с конца 2022 года на собственной площадке. Для доставки партии в Курскую область привлекли субподрядчика — ООО «Авира», которое по контракту с Корпорацией развития Курской области должно было только перевезти изделия и передать их заказчику. При этом ЭСК не получила оплаченных за производство 42 млн руб.
В октябре 2024 года владельцу «Авиры» Вадиму Субботину предъявили обвинение в хищении, но расследование приостановили из‑за его направления на службу в зону специальной военной операции.
Потерпевшее предприятие добивается возобновления дела и возвращения Субботина с военной службы. Суд санкционировал арест банковских счетов, автомобилей предпринимателя и членов его семьи, а также имущества его бывшей супруги.
ЭСК также обратилась в военную полицию с просьбой проверить обстоятельства прохождения Субботиным службы.
