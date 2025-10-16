Военкор РИА Новости Зуев погиб при выполнении журналистского задания в зоне СВО

16 октября 2025, 21:27

Фото: iStock/Boris Ipatov

Военкор РИА Новости Иван Зуев скончался при выполнении журналистского задания в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника. Его коллега Юрий Войткевич получил серьёзное ранение и сейчас проходит лечение, сообщили в информагентстве.