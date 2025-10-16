Военкор РИА Новости Зуев погиб при выполнении журналистского задания в зоне СВО
Военкор РИА Новости Иван Зуев скончался при выполнении журналистского задания в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника. Его коллега Юрий Войткевич получил серьёзное ранение и сейчас проходит лечение, сообщили в информагентстве.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости. Его признали одним из лучших специалистов в своей сфере. Его профессионализм не раз отмечался ведомственными и государственными наградами. В марте текущего года Ивану объявили благодарность президента России.
Юрий Войткевич также имеет большой опыт освещения вооружённых конфликтов в горячих точках. Он награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Коллектив медиагруппы «Россия сегодня», в которую входит РИА Новости, выражает глубокие соболезнования родным и близким Ивана Зуева и скорбит вместе с ними. Также журналисты пожелали скорейшего выздоровления своему коллеге Юрию Войткевичу.
От рук киевского режима также погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев, чьи имена навсегда останутся в памяти журналистского сообщества.
Читайте также: