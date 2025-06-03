Хинштейн: БПЛА ВСУ ударил по частному дому в Рыльске, начался пожар

03 июня 2025, 00:45

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна @Hinshtein

В городе Рыльске Курской области беспилотник ВСУ атаковал частный жилой дом, в результате чего возник пожар. Сотрудники МЧС оперативно приступили к ликвидации возгорания. Об этом сообщил в своём Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.





По информации Хинштейна, жертв и пострадавших в результате удара удалось избежать.



Врио губернатора обратился к жителям региона, подчеркнув, что противник продолжает наносить удары по территории области, и призвал граждан сохранять бдительность.



Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна @Hinshtein



«Уважаемые жители, вновь обращаюсь к каждому: враг продолжает свои подлые удары по нашей территории. Пожалуйста, сохраняйте бдительность и берегите себя!», — написал Хинштейн.