Запорожская область оказалась полностью обесточена из-за обстрелов ВСУ

Балицкий: из-за обстрелов ВСУ в Запорожской области пропала электроэнергия
Фото: iStock/Daria Kulkova

Высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области получило повреждения в результате обстрелов ВСУ. По информации губернатора Евгения Балицкого, это привело к полному отсутствию электроснабжения на всей территории региона.



Губернатор Балицкий сообщил, что медицинские учреждения области уже переключены на резервные источники питания.

«Министерству энергетики Запорожской области поручено в короткие сроки разработать резервные источники электроэнергии. Нахожусь на месте, проводится ряд оперативных совещаний», — добавил он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Ярославской области введены ограничения на работу мобильного интернета. Причиной этих мер стала угроза атак с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Мария Моисеева

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