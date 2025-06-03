Запорожская область оказалась полностью обесточена из-за обстрелов ВСУ
Балицкий: из-за обстрелов ВСУ в Запорожской области пропала электроэнергия
Высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области получило повреждения в результате обстрелов ВСУ. По информации губернатора Евгения Балицкого, это привело к полному отсутствию электроснабжения на всей территории региона.
Губернатор Балицкий сообщил, что медицинские учреждения области уже переключены на резервные источники питания.
«Министерству энергетики Запорожской области поручено в короткие сроки разработать резервные источники электроэнергии. Нахожусь на месте, проводится ряд оперативных совещаний», — добавил он в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что в Ярославской области введены ограничения на работу мобильного интернета. Причиной этих мер стала угроза атак с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).