Запорожская область оказалась полностью обесточена из-за обстрелов ВСУ

03 июня 2025, 00:29

Балицкий: из-за обстрелов ВСУ в Запорожской области пропала электроэнергия

Фото: iStock/Daria Kulkova

Высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области получило повреждения в результате обстрелов ВСУ. По информации губернатора Евгения Балицкого, это привело к полному отсутствию электроснабжения на всей территории региона.





Губернатор Балицкий сообщил, что медицинские учреждения области уже переключены на резервные источники питания.





«Министерству энергетики Запорожской области поручено в короткие сроки разработать резервные источники электроэнергии. Нахожусь на месте, проводится ряд оперативных совещаний», — добавил он в своем Telegram-канале.