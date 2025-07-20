Хинштейн: два человека ранены при атаке БПЛА ВСУ на автомобиль в Курской области
Два человека ранены в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Курской области.
Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что инцидент произошел в Суджанском районе региона. Чиновник отметил, что раненых доставили в Курскую областную больницу.
«Украинский дрон сегодня атаковал гражданский автомобиль в Суджанском районе. Ранено двое молодых людей 20 и 22 лет. У них осколочные ранения ног и рук. Оба находятся в состоянии средней степени тяжести», — добавил Хинштейн.Боевики ВСУ вторглись в Курскую область в августе прошлого года. Украинское командование говорило о том, что хотело таким образом отвлечь ВС РФ от Донбасса, но план не сработал. Российский регион был освобожден от противника 26 апреля этого года.