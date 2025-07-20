Ученый спрогнозировал раздел Украины
Ученый-исследователь Кваша: Украина может быть разделена на три части
Украину могут разделить на три части. Об этом в разговоре с «Аргументами и фактами» высказался ученый-исследователь Григорий Кваша.
Собеседник считает, что такой сценарий будет результатом ожидаемой реструктуризации республики.
«Идеальным вариантом, конечно, будет, правда, в этом нет полной уверенности, что после окончания СВО состоится реструктуризация Украины и оставшуюся ее часть разделят на три части: какую-нибудь Рутению, Слобожанщину и еще что-нибудь…» — пояснил Кваша.Исследователь, по его словам, прогнозирует, основываясь на теории исторических циклов и своих методах, где совмещены математические расчеты и некий «дальний порядок», являющийся понятием из кристаллографии. Согласно расчетам, с 2013 года начался 12-летний период, который Кваша называет «временем воевать». Ученый заключил, что период закончится в 2025-м.