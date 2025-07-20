Ученый спрогнозировал раздел Украины

20 июля 2025, 22:10

Ученый-исследователь Кваша: Украина может быть разделена на три части

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украину могут разделить на три части. Об этом в разговоре с «Аргументами и фактами» высказался ученый-исследователь Григорий Кваша.





Собеседник считает, что такой сценарий будет результатом ожидаемой реструктуризации республики.





«Идеальным вариантом, конечно, будет, правда, в этом нет полной уверенности, что после окончания СВО состоится реструктуризация Украины и оставшуюся ее часть разделят на три части: какую-нибудь Рутению, Слобожанщину и еще что-нибудь…» — пояснил Кваша.

