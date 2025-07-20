Зеленский пригрозил продолжить удары вглубь России

20 июля 2025, 21:46

Зеленский заслушал доклад Сырского и пригрозил продолжить удары вглубь России

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского, после чего пригрозил продолжить удары вглубь России, отметив их «частоту и эффективность». Об этом глава киевского режима написал в своём личном блоге.