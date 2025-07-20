Зеленский пригрозил продолжить удары вглубь России
Владимир Зеленский заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского, после чего пригрозил продолжить удары вглубь России, отметив их «частоту и эффективность». Об этом глава киевского режима написал в своём личном блоге.
Политик отметил, что Сырский доложил о дальнобойных ударах ВСУ. Также он подчеркнул, что главком вместе с министром обороны и секретарём СНБО прорабатывают запросы на дополнительное финансирование производства и поставок беспилотников.
Зеленский добавил, что обсудил с Сырским ситуацию в Сумской области. Политик поблагодарил украинских военнослужащих «за полное выполнение поставленных задач», не сообщив при этом иных подробностей.
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