В Донецке при атаке украинского дрона пострадал мирный житель

20 июля 2025, 22:02

Пушилин: мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ

Фото: iStock/maxim4e4ek

Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ в Донецке. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своём Telegram-канале.