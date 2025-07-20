Достижения.рф

В Донецке при атаке украинского дрона пострадал мирный житель

Пушилин: мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ
Фото: iStock/maxim4e4ek

Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ в Донецке. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своём Telegram-канале.



Отмечается, что в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника ранения средней степени тяжести получил мужчина 1950 года рождения. В настоящее время пострадавшему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Также в результате удара повреждения получил жилой дом в Куйбышевском районе Донецка.

Пушилин подчеркнул, что украинские вооружённые формирования Украины совершили две атаки с применением ударных дронов.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0