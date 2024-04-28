Хинштейн: еще одному иностранному добровольцу из ОБТФ «Каскад» не дают гражданство РФ

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Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн написал в своём Telegram-канале, что с ним связался еще один иностранный доброволец из ОБТФ «Каскад», которому не дают российское гражданство.
По словам депутата, этому бойцу так же, как и другим иностранным добровольцам из этого разведбатальона, на родине грозит тюремное заключение по статье «наёмничество».
Хинштейн вновь напомнил о готовящемся законопроекте, который запрещает выдачу иностранных граждан, защищающих интересы России в зоне специальной военной операции на Украине. Он также добавил, что дела добровольцев из «Каскада» не терпят отлагательств.
Хинштейн заключил, что берет ситуацию на личный контроль.
Ранее сообщалось, что сербский доброволец Александр Йокич, защищающий Донбасс с 2021 года и участвовавший в боях за Мариуполь и под Угледаром, пожаловался на отсутствие выплат за два ранения, которые были получены в ходе специальной военной операции на Украине.
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Хинштейн вновь напомнил о готовящемся законопроекте, который запрещает выдачу иностранных граждан, защищающих интересы России в зоне специальной военной операции на Украине. Он также добавил, что дела добровольцев из «Каскада» не терпят отлагательств.
Хинштейн заключил, что берет ситуацию на личный контроль.
Ранее сообщалось, что сербский доброволец Александр Йокич, защищающий Донбасс с 2021 года и участвовавший в боях за Мариуполь и под Угледаром, пожаловался на отсутствие выплат за два ранения, которые были получены в ходе специальной военной операции на Украине.
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Екатерина Коршунова