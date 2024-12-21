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Хинштейн: меры по защите жителей принимались с первых минут обстрела Рыльска

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что решения по защите населения и принятию первоочередных мер в связи с обстрелом ВСУ по Рыльску принимались с первых минут теракта. Об этом информирует ТАСС.


Хинштейн отметил, что все это происходило еще до его прибытия в город. Он добавил, что в Рыльске был сформирован оперативный штаб, который руководил всеми процессами.

Напомним, в пятницу, 20 декабря, ВСУ нанесли ракетный удар американскими ракетами ATACMS по городу Рыльску в Курской области. Осколки снарядов попали в автостанцию, школу, педагогическое училище, пожарную часть и Дом культуры. Также повреждения получили несколько автомобилей и частных домов.

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