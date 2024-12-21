При обстреле Рыльска со стороны ВСУ погибли пять человек

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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что в результате массированного удара ВСУ по Рыльску погибли пять человек, пострадали 12.
По его словам, детей среди погибших нет. Уточняется, что девять человек находятся в областной больнице.
Хинштейн выразил искренние соболезнования всем жителям Рыльска. Он добавил, что власти региона окажут людям максимальную помощь.
Напомним, в пятницу, 20 декабря, ВСУ нанесли ракетный удар американскими ракетами ATACMS по городу Рыльску в Курской области. По последним сведениям, осколки снарядов попали в автостанцию, школу, педагогическое училище, пожарную часть и Дом культуры. Также повреждения получили несколько автомобилей и частных домов.
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Хинштейн выразил искренние соболезнования всем жителям Рыльска. Он добавил, что власти региона окажут людям максимальную помощь.
Напомним, в пятницу, 20 декабря, ВСУ нанесли ракетный удар американскими ракетами ATACMS по городу Рыльску в Курской области. По последним сведениям, осколки снарядов попали в автостанцию, школу, педагогическое училище, пожарную часть и Дом культуры. Также повреждения получили несколько автомобилей и частных домов.
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Екатерина Коршунова