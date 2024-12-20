Атака ВСУ по Рыльску: ракеты HIMARS разрушили социальные объекты, пострадали люди — последние новости

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Город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу, организованному Вооружёнными силами Украины. Атака, выполненная с использованием американских ракет из установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, привела к серьёзным разрушениям инфраструктуры и значительному числу жертв и пострадавших. Власти Курской области активно работают над устранением последствий и оказанием помощи пострадавшим. О подробном разборе ситуации и новостях по Рыльску на 21 декабря расскажет «Радио 1».
ВСУ атаковали город Рыльск ракетами HIMARSПо данным телеграм-каналов и официальных источников, по Рыльску было нанесено 15 ракетных ударов, вероятно из Черниговской области. Использовались дальнобойные ракеты HIMARS с кассетной частью.
Хинштейн заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску
Удар пришёлся по гражданской инфраструктуре, включая автостанцию, педагогическое училище, Дом культуры, школы и пожарную часть. Также повреждены десятки автомобилей и несколько частных домов.
Атака ВСУ по Рыльску: погибшие и пострадавшиеПо последним данным, в результате обстрела погибло не менее пяти человек, среди которых ребёнок. Более 30 человек пострадали, передает Telegram-канал Baza. В числе пострадавших женщина на девятом месяце беременности.
Семь человек получили ранения средней степени тяжести, остальные с лёгкими травмами доставлены в местные больницы. Пятеро пострадавших находятся в Курской областной больнице.
Среди пострадавших нет военнослужащих, все жертвы — гражданские лица.
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Какие объекты были разрушены ВСУ в РыльскеОбстрел нанёс значительный ущерб социальным объектам города. Автостанция получила серьёзные повреждения осколками. В педагогическом училище начался пожар, рядом обнаружена воронка от ракеты, пишет Telegram-канал Mash.
Также пострадали школа, Дом культуры, физкультурно-оздоровительный комплекс и пункт выдачи заказов маркетплейса. На месте ударов работают все оперативные службы, включая МЧС, а также представители правительства региона.
Известно, что под ночь 20 декабря Рыльск почти полностью остался без света. По данным TACC, лишь в многоэтажках горит свет в единичных окнах.
Что такое ракета HIMARSM142 HIMARS — реактивная система залпового огня (РСЗО) на колесах, производится в США компанией Lockheed Martin. HIMARS — аббревиатура от High Mobility Artillery Rocket System, что переводится как Высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс. C 2022 года Вашингтон поставляет такие системы Киеву.
РСЗО способна применять управляемые и неуправляемые реактивные снаряды и ракеты семейств MLRS, GMLRS, ATACMS и PrSM.
Найденные в Рыльске обломки подтверждают использование этой системы.
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Обстановка в зоне СВООбстрел Рыльска стал очередным проявлением напряжённой ситуации в зоне специальной военной операции. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте, сообщает РИА Новости.
Курская АЭС, находящаяся в 30 км от Рыльска, продолжает работать в штатном режиме, радиационный фон соответствует норме.
Стало известно, что происходит на Курской АЭС после обстрела Рыльска со стороны ВСУ
Ранее сообщалось, что Киев понес жесткое наказание за удары западными дальнобойными ракетами по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. 20 декабря Россия предприняла массированную ракетную атаку по целям в украинской столице.
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Мария Моисеева