Хинштейн рассказал об объёме разрушений в Рыльске

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Объём разрушений в Рыльске в результате обстрела ВСУ серьёзный. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
Глава региона отметил, что ударами украинских войск повреждено много социальных объектов. В настоящее время главной задачей является восстановление электро- и теплоснабжения в домах, куда попали ракеты.
Напомним, что 20 декабря ВСУ нанесли ракетный удар американскими ракетами ATACMS по городу Рыльску в Курской области. По последним сведениям, осколки снарядов попали в автостанцию, школу, педагогическое училище, пожарную часть и Дом культуры. Также повреждения получили несколько автомобилей и частных домов.
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Анастасия Чинкова