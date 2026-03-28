Хинштейн назвал число атак ВСУ на Курскую область за сутки

Губернатор Хинштейн: боевики ВСУ 19 раз за сутки атаковали Курскую область
Фото: istockphoto/bbsferrari

За сутки российские средства ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников различных типов. Об этом в Max сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.



Кроме того, 19 раз артиллерия противника наносила удары по отселенным приграничным населенным пунктам. Еще 12 атак совершались с применением беспилотников, оснащенных взрывными устройствами.

В результате повреждения получили несколько автомобилей в Рыльске, а также в селах Дурово, Гирьи Беловского и Сальное Хомутовского района. В селе Михайловка осколками посекло фасад частного дома и забор, выбило окно.

По уточненной информации главы региона, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.

Никита Кротов

