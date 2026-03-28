Уничтожение Patriot под Вольнянском, продвижение ВС РФ в Гришино и окружение ВСУ у Рай-Александровки: последние новости СВО на 28 марта

Российские войска продолжают активные действия сразу на нескольких стратегических направлениях СВО. За сутки тактические успехи достигнуты в Константиновке, где штурмовые группы прорвались к центру города, а также на Добропольском и Северском участках. Уничтожены две установки ЗРК Patriot в Запорожской области. Подробности читайте в материале «Радио 1».




Сумская область

На Сумском направлении ВС РФ ведут активные боевые действия в приграничье. За сутки тактические успехи достигнуты на 17 участках в Сумском районе и на четырех в Глуховском, глубина продвижения составила до 400 метров. В районе Искры противник отброшен к третьей полосе обороны. Огневое поражение наносилось по скоплениям живой силы и техники в Кондратовке, Корчаковке, Бачевске, Вольной Слободе, Ображиевке, Бояро-Лежачах и Новой Сечи.

В Шосткинском районе существенных подвижек линии фронта не произошло, бои носят позиционный характер в лесных массивах. Украинское командование продолжает переброску резервов в Сумской район, включая подразделения 21-й и 33-й бригад, пополненные пограничниками. В Краснопольском районе в ходе стрелковых боев зафиксировано продвижение до 700 метров. Ударами поражены позиции 122-й бригады теробороны в районах Краснополья и Михайловки.

Харьковская область

На Харьковском направлении фиксируются позиционные бои на рубежах Избицкого, Верхней Писаревки и Волчанских Хуторов. Российские военные расширяют зону контроля у Избицкого и продолжают зачистку в Волчанских Хуторах. На отрезке между Графским и Верхней Писаревкой заняты новые рубежи, улучшившие тактическое положение.

За минувшие сутки удары нанесены по скоплениям противника в Терновой, Избицком, Нестерном, Покаляном и Белом Колодезе. Подразделения РХБЗ применили тяжелые огнеметные системы по опорному пункту 1-го пограничного отряда в районе Николаевки. На Липцовском направлении продвижение достигло 500 метров на четырех участках. Украинская 120-я бригада теробороны оставляет позиции в Верхней Писаревке, рассредоточиваясь в лесных массивах.

Константиновское направление

На Константиновском направлении ВС РФ продолжают активное продвижение в городской черте, которое приобретает ключевое значение для дальнейшего наступления на север. С южных окраин города российские штурмовые группы прорвались вглубь плотной жилой и промышленной застройки, выйдя к улицам Мусоргского и Кутузова. С западной стороны бойцы закрепились на улицах Громова и Европейской, приступив к штурму многоэтажек по улице Космонавтов.

Вдоль русла реки Кривой Торец российские военные ведут бои в части промзоны. Также штурмовые группы действуют в районах Берестка и дачного кооператива «Металлург», обходя город с северо-востока вдоль трассы М3. В южной части Часового Яра продолжаются ожесточённые бои.

Российская ПВО сбила 155 беспилотников ВСУ за ночь

Добропольское направление

На Добропольском направлении ВС РФ завершают зачистку Гришино. Продвижение зафиксировано в северной части населенного пункта, штурмовые группы действуют на западных окраинах. Оттуда российские военные вышли к подступам Василевки, пройдя до километра вдоль северного берега пруда. В Белицком продолжаются интенсивные бои в городской застройке.

На участке от Ивановки передовые отряды продвинулись к Новому Донбассу на два километра, восстановив контроль над позициями, утраченными ранее в ходе контратак противника. Кроме того, боестолкновения идут у Новоподгородного и Сергеевки. Авиация и артиллерия наносят удары по перемещениям резервов ВСУ на трассе Павлоград — Красноармейск. На отрезке Белицкое — Новый Донбасс сохраняется позиционное противостояние.

Северское направление

На Северском направлении эпицентр встречных боев сместился к Липовке южнее Рай-Александровки. Российские разведывательные группы действуют на окраинах населенного пункта. От Резниковки подразделения ВС РФ продвигаются на запад, выравнивая передний край и проводя зачистку лесополос. Российские военные оказывают давление на Рай-Александровку, которая после освобождения Северска превращена противником в ключевой укрепрайон на подступах к Славянску.

Бои ведутся на рубеже Федоровка Вторая – Никифоровка, откуда российские подразделения заходят к поселку с юга, формируя окружение. На отрезке между Калениками и Кривой Лукой продолжается выдавливание противника из укрепленного узла, боестолкновения смещаются западнее Калеников. В районах Закотного и Ямполя сохраняется напряженная обстановка, фиксируется активность украинских диверсионных групп.

Запорожское направление

На западном фланге направления сохраняется позиционное противостояние в районах Приморского и Степногорска. Украинские формирования наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры, что вызывает перебои с электроснабжением в ряде населенных пунктов. Расчеты беспилотных летательных аппаратов ВС РФ поразили две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot и машину радиолокационной станции у села Васильковское в 15 километрах северо-восточнее Вольнянска.

На восточном фланге российские военные теснят противника на отрезке от Гуляйпольского до Рождественского. Продвигаясь вперёд, военнослужащие российской армии вытесняют украинские подразделения из укреплённых позиций. Все транспортные артерии и логистические пути в этом районе находятся под огневым контролем.

Елена Генералова

