Российский «Солнцепек» ударил по ВСУ в Харьковской области
Экипажи тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» нанесли удар по укрепленным позициям ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира взвода огнеметных систем в составе ВС РФ с позывным «Факел».
Операцию проводили военнослужащие российской группировки войск «Север». По словам собеседника агентства, в результате удара уничтожены укрытия опорного пункта в лесополосе, два пикапа и до десяти человек личного состава противника.
Расчеты беспилотников вели контроль и корректировку целей. Результаты операции передавались на командный пункт в режиме реального времени.
Ранее сообщалось, что украинское командование отправляет своих солдат на позиции в Сумской области, чтобы создать видимость их занятости.
