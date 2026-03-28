Российский «Солнцепек» ударил по ВСУ в Харьковской области

РИА Новости: экипажи ТОС «Солнцепек» поразили позиции ВСУ под Харьковом
Фото: iStock/zim286

Экипажи тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» нанесли удар по укрепленным позициям ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира взвода огнеметных систем в составе ВС РФ с позывным «Факел».



Операцию проводили военнослужащие российской группировки войск «Север». По словам собеседника агентства, в результате удара уничтожены укрытия опорного пункта в лесополосе, два пикапа и до десяти человек личного состава противника.

Расчеты беспилотников вели контроль и корректировку целей. Результаты операции передавались на командный пункт в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что украинское командование отправляет своих солдат на позиции в Сумской области, чтобы создать видимость их занятости.

Лидия Пономарева

