Пленный рассказал о расстрелах в ВСУ за отказ идти на передовую
Военнослужащих ВСУ расстреливают, если они отказываются отправляться из тыловых позиций на линию боевого соприкосновения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Дмитрия Литвина, который попал в плен ВС РФ.
По его словам, такие случаи не единичны и широко практикуются. Пленный привел в пример ситуацию, когда один солдат из его группы не решился идти на передовую и был убит своими же сослуживцами.
Сам Литвин, прежде чем попасть на фронт, находился в местах лишения свободы. Его приговорили к 7,5 годам за непреднамеренное убийство. В тюрьме он подписал контракт с первым отдельным штурмовым полком ВСУ «Да Винчи», который ранее формировался из боевиков «Правого сектора»*.
