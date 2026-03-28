Пленный рассказал о расстрелах в ВСУ за отказ идти на передовую

28 марта 2026, 09:06

Пленный Литвин: украинских солдат расстреливают за отказ идти на передовую

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Военнослужащих ВСУ расстреливают, если они отказываются отправляться из тыловых позиций на линию боевого соприкосновения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Дмитрия Литвина, который попал в плен ВС РФ.