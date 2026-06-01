Хинштейн назвал число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ в Курской области

Губернатор Хинштейн: 3 человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ в Курской области
В результате атаки украинского беспилотника на припаркованный автомобиль в Кореневском районе пострадали три человека. Об этом сообщил в Макс губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Чиновник отметил, что все они доставляются в больницу. По данным главы региона, дрон атаковал машину у магазина в селе Пушкарное.
«Наши врачи сделают все возможное для их выздоровления», — добавил Хинштейн.Среди пострадавших — 40-летний мужчина (слепые осколочные ранения кисти и акубаротравма), 31-летняя женщина (ранения головы, спины и ног, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга), а также мужчина 1991 года рождения (осколочные ранения груди, живота и конечностей, закрытая черепно-мозговая травма с сотрясением). Подробностей о их состоянии нет.