Хинштейн назвал число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ в Курской области

01 июня 2026, 13:48

Губернатор Хинштейн: 3 человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ в Курской области

В результате атаки украинского беспилотника на припаркованный автомобиль в Кореневском районе пострадали три человека. Об этом сообщил в Макс губернатор Курской области Александр Хинштейн.





Чиновник отметил, что все они доставляются в больницу. По данным главы региона, дрон атаковал машину у магазина в селе Пушкарное.





«Наши врачи сделают все возможное для их выздоровления», — добавил Хинштейн.