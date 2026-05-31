В Воронежской области раскрыли последствия атаки БПЛА ВСУ

31 мая 2026, 21:53

Губернатор Гусев: над Воронежской областью сбили 21 БПЛА

За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 21 украинский беспилотник над Воронежской областью. Об этом сообщил в Макс губернатор региона Александр Гусев.





Обломки одного из дронов повредили частный жилой дом. Дроны сбивали в двух городских округах и шести районах области. В одном из муниципалитетов после падения обломков пострадал частный дом. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.



Всего за ночь ПВО уничтожили 216 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Помимо Воронежской области, дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.



