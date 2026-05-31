В Воронежской области раскрыли последствия атаки БПЛА ВСУ
За прошедшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 21 украинский беспилотник над Воронежской областью. Об этом сообщил в Макс губернатор региона Александр Гусев.
Обломки одного из дронов повредили частный жилой дом. Дроны сбивали в двух городских округах и шести районах области. В одном из муниципалитетов после падения обломков пострадал частный дом. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Всего за ночь ПВО уничтожили 216 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Помимо Воронежской области, дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.
Ранее в Ростовской области эвакуировали жителей нескольких домов после атаки БПЛА. Уточнялось, что гражданам ничего не угрожает.