Хинштейн назвал объем оказываемой Курской области поддержки беспрецедентным
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил президенту РФ Владимиру Путину о значительной поддержке региона. Об этом пишет РИА новости.
Он отметил, что благодаря вмешательству главы государства удалось решить множество проблем.
Хинштейн подчеркнул, что текущий год стал успешным для области. В рамках работы координационного совета по вопросам жителей приграничья власти смогли достичь значительных результатов. Губернатор выразил благодарность за помощь и отметил, что это открыло новые возможности для развития региона.
В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил варианты мирного разрешения конфликта на Украине, включая немедленное прекращение огня, вывод украинских войск и отказ Киева от вступления в НАТО. Он также отметил необходимость демилитаризации и денацификации Украины, принятия нейтрального статуса и отмены санкций против России. Однако после атаки украинских вооруженных сил на Курскую область российский лидер заявил о невозможности ведения переговоров с теми, кто наносит удары по гражданским объектам.
