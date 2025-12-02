Минобороны опубликовало кадры водружения флага РФ в освобожденном Красноармейске
Минобороны показало, как бойцы РФ развернули триколор в Красноармейске
Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых российские военнослужащие развертывают государственный флаг в освобожденном Красноармейске Донецкой Народной Республики. Ролик можно найти в официальном Telegram-канале ведомства.
На видео бойцы группировки войск «Центр» устанавливают флаг РФ на площади Шибанкова в центре города.
«Российский триколор развернули (...) напротив Красноармейского индустриального института Донецкого национального технического университета», — говорится в публикации.Уточняется, что на главной площади расположены здания администраций города и района, а также городской дом культуры.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск. В ходе своего визита он заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова, который сообщил российскому лидеру об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области.