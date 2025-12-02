Минобороны опубликовало кадры водружения флага РФ в освобожденном Красноармейске

02 декабря 2025, 00:23

Минобороны показало, как бойцы РФ развернули триколор в Красноармейске

Фото: iStock/macky_ch

Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых российские военнослужащие развертывают государственный флаг в освобожденном Красноармейске Донецкой Народной Республики. Ролик можно найти в официальном Telegram-канале ведомства.





На видео бойцы группировки войск «Центр» устанавливают флаг РФ на площади Шибанкова в центре города.





«Российский триколор развернули (...) напротив Красноармейского индустриального института Донецкого национального технического университета», — говорится в публикации.