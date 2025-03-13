Трамп признал факт войны НАТО с Россией на Украине

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Президент США Дональд Трамп признал факт войны между НАТО и Россией на территории Украины. Об этом американский лидер заявил в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.
«Деньги поступали миллиардами и миллиардами долларов, и НАТО стала намного сильнее. Теперь НАТО потратила большую часть этих денег, ведя эту ужасную войну», — заявил Трамп.
Также в ходе встречи президент США поделился своим мнением о будущем его страны в составе НАТО. Трамп отметил необходимость справедливого отношения к Штатам со стороны других стран альянса. К тому же Вашингтон перестанет помогать тем участникам НАТО, кто не выполняет финансовых обязательств перед альянсом.
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Иван Мусатов