Главком ВСУ Сырский о бегстве ВСУ из Курской области: это «маневр»

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что бегство ВСУ из Курской области является маневром. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Подразделения сил обороны в случае необходимости совершают маневр на более выгодные рубежи», — заявил Сырский.
Главнокомандующий объяснил, что данное решение связано с его главным приоритетом, которым является сохранение жизни украинским солдатам.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости полного освобождения Курской области от боевиков ВСУ в ближайшее время. Об этом глава государства сказал в ходе совещания в одном из пунктов управления курской группы.
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